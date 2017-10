Un bebeluş subnutrit a ajuns de urgenţă la spital!

Un bebeluș subnutrit a ajuns de urgență la spital!

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un bebeluș de șase săptămâni din Motru a ajuns în stare gravă la Maternitatea Târgu-Jiu. Medicii au constatat că bebelușul are doar două kilograme, deși la naștere avea peste trei.După ce l-au stabilizat, l-au trimis cu o ambulanță SMURD la Spitalul de Urgență din Craiova, citează realitatea.net.Deși la naștere bebelușul cântărea 3,2 kg, la o lună și jumătate acesta nu mai avea decât două kilograme. Mama, care mai are patru copii, susține că îl hrănea corespunzător și nu își explică ce i s-a întâmplat.Medicii s-au îngrozit când au văzut bebelușul. Ei sunt rezervați în ceea ce privește șansele lui de supraviețuire."Este un copil de șase săptămâni, nu am văzut în viața mea, decât în cărțile de medicină, așa o stare biologică degradată", spune Cristina Căliman, director medical Spitalul Târgiu Jiu.Inspectorii de la Protecția Copilului s-au autosesizat. Dacă raportul medicilor de la Maternintatea Târgu Jiu nu va releva o afecțiune medicală, vor deschide o anchetă pentru a vedea dacă femeia și-a neglijat copilul.