Un bărbat susţine că a fost înşelat de o casă de schimb valutar cu 2.300 lei

Scandal, ieri, în plină zi, în centrul Constanței

Un bărbat susține că a fost înșelat de o casă de schimb valutar cu 2.300 lei

Cazurile privind persoanele care acuză că sunt păcălite la casele de schimb valutar care afișează în mod eronat, sau doar derutant, cursurile valutare se înmulțesc pe zi ce trece. Deși este trecut cu litere de-o șchioapă „comision 0%”, patronii unor astfel de locații știu cum să fenteze atenția sau lipsa de atenție a unor cetățeni. La prima vedere totul este legal, dar omul tot păcălit rămâne. Ieri după-amiază, Iusein Benazi, de 56 de ani, din Basarabi, a cerut ajutorul presei pentru că, prezentându-se la o casă de schimb valutar de pe strada Ștefan cel Mare nr. 29, ca să schimbe 4.000 de euro, a fost înșelat, spune el, cu suma de 2.300 lei. Toată povestea a început, bineînțeles, de la modalitatea de afișare a cursului de vânzare și cumpărare a valutei de către casa de schimb valutar. Omul a înțeles că poate să vândă la un curs de 3,35 lei pentru un euro, dar, de fapt, a vândut cu 2,755 lei. El a observat că a fost înșelat abia după ce fata de la ghișeu i-a dat să semneze hârtia prin care se arăta că s-a efectuat tranzacția și unde era specificat cursul real și suma pe care o primește. Atunci a început scandalul. Iusein Benazi nu a vrut să mai ridice banii și a început să strige în gura mare că a fost înșelat. La fața locului au venit și doi polițiști, care au încercat să aplaneze conflictul. Din discuțiile cu secretarul și administratorul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Gavril Câmpeanu, am aflat că există un contract de închiriere a spațiului în care funcționează casa de schimb valutar (care ar aparține SC Grand Exchange House SRL, potrivit inscripțiilor care există la fața locului), cu o agenție de turism, care aparține SC Ovidius RO SRL din Năvodari. Potrivit lui Câmpeanu și a datelor pe care ni le-a arătat, contractul a fost perfectat la data de 28 aprilie 2006. „Până acum o săptămână a fost doar agenția de turism în acel spațiu. Noi nu am dat aviz ca în spațiul respectiv să se deschisă casă de schimb valutar, dar ei (n.r. - reprezentanții societății) au hotărât asta unilateral, motiv pentru care vom cere rezilierea contractului. I-am notificat, iar dacă în termen de 30 de zile nu se conformează, îi vom da în judecată” - ne-a declarat Gavril Câmpeanu. Administratorul clădirii ne-a mai declarat că, de o săptămână, de când a fost deschisă casa de schimb valutar, aproape zilnic ies scandaluri, pe aceeași temă ca și cea de ieri, oamenii acuzând că sunt păcăliți. Păcălitul de ieri, Iusein Benazi, a făcut sesizare la Oficiului pentru Protecția Consumatorului, lucrătorii de aici spunând că, doar săptămâna asta, au mai fost semnalate patru cazuri la aceeași adresă. 