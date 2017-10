Un bărbat din Medgidia a ucis un om pentru un balot de lucernă

2

opinia la crima din medgidia 23 07

in primul rand nu este vorba de lucerna este vorba de paie in al doilea rand nu este furca e coasa.Devris Riza nu a plecat sa-l bata pe criminal ci sa aplaneze situatia din camp.Venirea jandarmilor in frunte cu ginerele criminalului insusi seful acestei brigade a izbucnit conflictul.La sosirea ginerului criminalul a luat o coasa din caruta paznicului SADIC ASAN pe care l-a si lovit in prezenta trupei de interventie si l-a injunghiat pe DEVRIS RIZA acesta fiind imobilizat de ginerele si de cei 2 fii ai criminalului.fiind injunghiat a cazut la pamant si cei 2 fii ai criminalului au inceput sa-l loveasca cu pumnii si cu picioarele.Martorii vrand sa intervina sa-l duca l-a spital au fost impiedicati de 'ginerele si jandarmul in acelasi timp.NE ADRESAM ORGANELOR ABILITARE SA SE FACA LUMINA IN ACEST CAZ DEOARECE FII CRIMINALULUI SI GINERELE SUNT INCA IN LIBERTATE.Acum dupa ce ati citit ceea ce s-a intamplat cu adevarat credeti ca este normal ca fii si ginerele sa ramana in libertate???? aceasta declaratie apartine sotiei decedatului.