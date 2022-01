Un bărbat a încercat să își pună capăt zilelor după ce a primit factura la curent electric

Bărbatul a primit o factură în valoare de 800 de lei, în condițiile în care câștigul lunar al acestuia este de 120 de lei, bani proveniți din ajutorul social.

La scurt timp după ce a văzut factura, bărbatul a încercat să se înjunghie, însă, din fericire, rana a fost superficială și nu i-a pus viața în pericol.

Primarul din comună a fost sunat de fiul bărbatului. Edilul a promis că va plăti chiar el factura pentru a îl liniști pe bărbat.

”Aseară am primit un telefon de la fiul acestui cetățean în care acestea îmi spunea să vin repede pentru că tatăl lui vrea să se omoare, se înțepase cu cuțitul. I-am spus copilului să stea liniștit pentru că venim. Noi avem un centru medical în comună care funcționează și pe timp de noapte. Am mers, am luat medicul și asistenta, am mers la cetățean acasă.