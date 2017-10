Un avion spion american a fost interceptat de un SU-30 deasupra Mării Negre

Vineri, 12 Mai 2017

U.S. Navy a anuntat vineri ca un avion rusesc de vanatoare s-a apropiat s-a apropiat la circa 6 metri de un avion-spion american, in aceasta saptamana, deasupra Marii Negre, dar a caracterizat menevra drept "sigura si profesionista", scrie CBS News.Avionul rusesc Su-30 a interceptat aeronava Navy P-8A Poseidon, al carei curs se indrepta spre teritoriul Rusiei, in spatiul aerian international, potrivit ministerului rus al Apararii.Capitanul Pamela Kunze, purtatoare de cuvant a U.S. Navy pentru Europa, a declarat, intr-un comunicat, ca intalnirea a fost caracterizata "sigura si profesionista" de echipajul Poseiden, in conditiile in care pilotii folosesc si alte criterii in afara de distanta pentru a face astfel de aprecieri."Pentru interactiunea dintre avioane, distanta, viteza, altitudinea, rata de apropiere, vizibilitatea si alti factori conteaza atunci cand un eveniment este caracterizat drept sigur sau nesigur, profesionist sau neprofesionist", a explicat Kunze.Ministerul rus al Apararii a precizat ca avionul SU-30 a fost trimis sa intercepteze aeronava Poseiden care "se indrepta spre granitele Rusiei, deasupra apelor internationale".Ministerul a adaugat ca SU-30 "a efectuat o manevra salut. Dupa aceasta, avionul american de supraveghere si-a schimbat cursul de zbor".Anterior, astfel de interceptari, inclusiv unele care nu au ajuns la o distanta atat de mica, au fost caracterizate de armata americana drept "nesigure si neprofesionist", noteaza CBS.