Un avion IAR 99 Şoim s-a prăbuşit astăzi la Craiova. Un comandor a murit, iar instructorul este rănit

Un avion IAR 99 Șoim s-a prăbușit astăzi la Craiova. Un comandor a murit, iar instructorul este rănit

Un avion IAR 99 Șoim cu dublă comandă, al Centrului de Cercetări și Încercări în Zbor Craiova, s-a prăbușit astăzi, în jurul orei 10.30, în județul Dolj.Pilotul aeronavei a decedat la impact, iar instructorul, care a reușit să se catapulteze, este rănit și a fost preluat de urgență de către un echipaj SMURD.Aeronava, care executa un zbor de antrenament, s-a prăbușit la scurt timp de la decolare, la 500 de metri Nord de pistă.O comisie a Ministerului Apărării Naționale cercetează împrejurările producerii accidentului aviatic.Pilotul aeronavei IAR 99 Șoim prăbușită azi-dimineață lângă Craiova, comandorul Aurelian Cojocaru, a decedat, iar instructorul, locotenent-comandorul Mihail-Relu Ioana, a fost rănit.Comandorul Cojocaru era șeful Secției piloți încercare, navigație și meteorologie, avea 900 de ore de zbor pe acest tip de aeronavă, 48 de ani, era căsătorit și avea un copil.Locotenent-comandorul Mihail-Relu Ioana are 35 de ani, este instructor și pilot de încercare, are peste 700 de ore de zbor pe acest tip de aeronavă, este căsătorit și are un copil.Acest tip de aeronavă a fost oprit de la zbor, conform procedurilor, până la obținerea unor date preliminare care să elucideze cauzele producerii accidentului.Potrivit unui comunicat de presă, „conducerea Ministerului Apărării Naționale își exprimă profundul regret pentru decesul comandorului Cojocaru și pentru rănirea locotenent-comandorului Ioana și este alături de familiile celor doi militari”.