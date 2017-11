Un angajat al unei spălătorii auto, beat şi fără permis, a furat un taxi lăsat la spălat şi a făcut un accident

Un angajat al unei spălătorii auto, beat și fără permis, a furat un taxi lăsat la spălat și a făcut un accident

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un angajat al unei spalatorii auto din orasul Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a sustras, sambata dimineata, un autoturism taxi lasat la spalat, a plecat cu el, iar in localitatea Vinerea a intrat in poarta unui imobil, acrosand o masina parcata, dupa care a parasit locul accidentului, informeaza Agerpres.Tanarul, in varsta de 33 de ani, a fost identificat de politisti, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,94 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat.In plus, in urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca tanarul nu poseda permis de conducere, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan.Pe numele acestuia, care este audiat sambata la Politia orasului Cugir, a fost intocmit dosar penal pentru furt in scop de folosinta, distrugere din culpa, conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului, a mentionat Luminita Prodan.