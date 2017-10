Un angajat al armatei americane a accidentat mortal un pieton pe b-dul Tomis

Un angajat al US Army a accidentat mortal, ieri dimineață, un pieton pe b-dul Tomis din Constanța. Americanul, care face parte din corpul de ingineri ai US Army, se deplasa în jurul orei 6.15, la volanul unui Ford, proprietate a armatei Statelor Unite ale Americii, pe b-dul Tomis, când a surprins și accidentat pe Costel Platon, de 35 de ani, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. Potrivit polițiștilor rutieri, B.C., cetățean american, nu a mai putut evita impactul, în urma căruia a rezultat decesul pietonului. Purtătorul de cuvânt din cadrul biroul de presă al Bazei Militare Americane de la Kogălniceanu, Manuela Stroescu, ne-a declarat că autorul accidentului nu este militar și nu este implicat în exercițiile care se desfășoară în această perioadă în Dobrogea. „Bărbatul face parte din corpul de ingineri ai US Army, iar referințe despre el este abilitat să ofere numai biroul de relații publice din Ger-mania”, a precizat Manuela Stroescu.