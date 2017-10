Un an de tir de agrement la Constanţa, marcat prin Cupa Aniversară Zip Escort

Un an de tir de agrement la Constanța, marcat prin Cupa Aniversară Zip Escort

Astăzi, la Poligonul Zip Escort, are loc a doua ediție a Cupei Aniversare Zip Escort, ocazie cu care se marchează și primul an de existență a tirului de agrement constănțean. Participanții, care au vârste peste 18 ani, vor concura cu armamentul din dotarea poligonului, respectiv pistoale Glock 17, 19, 26, Beretta 90 Two, CZ 75 Compact, Walther G22, Heckler & Koch, Walther P22, Sig Sauer - armele au calibrul 9x19 mm și 22 LR (5 și 6 mm). Probele sunt de precizie (tragere la țintă cu cercuri) și de viteză (țintă siluetă, în mișcare).Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Pure Jatomi Maritimo, Puls Printing, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Diverta, Mr C in Love with Life și Maritimo Shopping City.