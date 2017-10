Un alt acţionar de la clubul Colectiv, REŢINUT de procurori

Un alt acționar de la clubul Colectiv, REȚINUT de procurori

Luni, 02 Noiembrie 2015

Paul Gancea, un alt acționar de la clubul Colectiv, a fost reținut luni seară, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului General.După aproape șase ore de audieri, Paul Gancea a fost scos din sediul Parchetului General având cătușe la mâini și a fost urcat într-o mașină a Poliției.Este cea de a doua reținere în dosarul incendiului de la clubul Colectiv, după ce Alin George Anastasescu, acționar la același club, se află deja în Arestul Poliției Capitalei.În sediul Parchetului este audiat în continuare Costin Mincu, al treilea acționar al clubului.Cei trei au fost aduși luni cu mandat la Parchet, pentru a fi audiați în calitate de suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.În dosarul care are ca obiect incendiul produs în clubul Colectiv din București, sub coordonarea procurorilor Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, echipe mixte formate din ofițeri de poliție, experți criminaliști, specialiști pirotehniști continuă cercetarea la fața locului, precum și audierea persoanelor în vederea lămuririi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, scrie Agerpres.