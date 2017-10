Un afacerist constănţean cere un milion de lei daune materiale şi morale de la „Bancpost“

După ce i-ar fi încurcat creditele și l-au trecut pe nedrept rău platnic

Un afacerist constănțean cere un milion de lei daune materiale și morale de la „Bancpost“

O societate din Constanța acuză SC „Bancpost” SA și cinci angajați ai săi de comiterea infracțiunilor înșelăciune, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Reprezentanții firmei spun că au fost aduși în pragul falimentului și susțin că au fost umiliți de angajații bancari, iar drepturile lor luate în derâdere. Mai exact, SC „Arte Ferrum” SRL, reprezentată de Cătălin Iuliu și Mariana Nedelcu, a depus, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, plângere penală împotriva șefei agenției „Dacia” Constanța a SC „Bancpost” SA, a coordona-torului de servicii al aceleiași agenții, a consilierului juridic și a directorului „Bancpost” SA pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată, fals în înscrisuri sub sem-nătură privată și înșelăciune și împotriva persoanei juridice SC „Bancpost” SA - pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Clauze contractuale nerespectate Totul a început pe 20 decembrie 2006, când, între firma lui Cătălin Nedelcu, SC „Arte Ferrum” SRL Constanța, și Bancpost s-a încheiat contractul de credit facilitate revolving plus nr. 2663. Prin documentul respectiv „s-a prevăzut obligația băncii de a pune la dispoziția societății noastre o facilitate pentru un capital de lucru în sumă de 85.000 de lei (linie de credit)“, se spune în plângerea depusă la Parchet. Potrivit contractului, Cătălin Nedelcu garanta creditul cu bunurile personale în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată. Ulterior, prin actul adițional nr. 1/20.12.2007, s-a convenit ca respectivul contract „să se reînnoiască de drept pentru noi perioade de disponibilitate, subsecvente și consecutive în aceleași condiții, cu menținerea garanțiilor, dacă banca nu notifică încetarea contractului cu cinci zile înainte de sfârșitul perioadei de disponibilitate”. Totodată, s-a stabilit ca toate notificările, cererile sau comunicările care priveau contractul să fie făcute doar în scris, pe adresa societății. Erau datori, deși își achitau, constant, ratele Potrivit sesizării penale, SC „Arte Ferrum” SRL și-a achitat integral și la timp obligațiile, însă, „deși făptuitoarea (n.r. - banca) a convenit în mod expres în sensul reînnoirii de drept a contractului”, în lipsa unei notificări de încetare a acestuia, „după 20.12.2007 a procedat unilateral la declararea ca scadentă a întregii linii de credit în sumă de 84.500 de lei“. Adică, reprezentantul firmei s-a trezit dator la bancă, peste noapte, cu aproape 85.000 de lei, deși nu fusese anunțat de această modificare și, după cum știa, contractul mergea mai departe, fără probleme. Mai mult decât atât, SC „Arte Ferrum” SRL a fost înscrisă în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) din cadrul Băncii Naționale a României, cu toate consecințele negative ce decurg din acest demers. Neștiind despre noua situație creată, reprezentanții firmei au continuat să-și achite datoriile către „Bancpost”, ca și până atunci. Abia după câteva luni, în februarie 2009, Nedelcu a aflat de la unitatea bancară că societatea figurează ca datoare cu suma restantă de 86.054,17 lei. „A fost un adevărat șoc pe care a trebuit să îl suportăm, întrucât am fost de bună-credință în relația cu banca și ne-am achitat integral și la termen obligațiile contractuale”, spune Cătălin Nedelcu. Culmea, în urma relațiilor pe care le-a solicitat băncii, omul de afaceri a aflat cu stupoare, în luna aprilie, că „în urma analizei efectuate, Bancpost a aprobat transformarea liniei de credit în credit pe afacere pe o perioadă de 60 luni, în data de 19.12.2008 ... dumneavoastră în calitate de administrator al SC Arte Ferrum SRL nu ați agreat această variantă propusă de Bancpost, de transformare a liniei de credit în credit pe afacere, iar actele adiționale au rămas nesemnate”. Ulterior, au început formele de executare silită față de Nedelcu și „Arte Ferrum”. „În repetate rânduri am solicitat reprezentanților SC Bancpost SA să procedeze la respectarea clauzelor contractuale, să dispună retragerea înscrierii SC Arte Ferrum SRL din CRB și să dispună renunțarea la toate dobânzile penalizatoare restante și comisioanele restante. De fiecare dată, ban-ca a refuzat respectarea contractului și a legii, motiv pentru care am fost nevoiți să contractăm alte împrumuturi, de la persoane fizice și de la alte unități bancare, în condiții mult dezavantajoase, astfel încât, la data de 3.06.2009 am restituit băncii întreaga linie de credit“. Banca și-a recunoscut greșeala Și, pentru a demonstra harababura creată de bancă și cum angajații acesteia au încurcat ițele de nici ei nu au mai știut apoi să le descâlcească, trebuie să citiți în continuare. Firma familiei Nedelcu mai avea un contract încheiat cu Bancpost, sub nr. 7257/03.08.2007, pentru suma de 200.000 de lei. Ratele și dobânzile au fost achitate lunar și pentru acest credit, dar, în decembrie 2008, cei de la „Bancpost” au început să rețină sumele virate pentru creditul acesta în contul liniei de creditare de 85.000 de lei!. Astfel, „Arte Ferrum” a devenit restantă și cu creditul de 200.000 de lei, fiind trecută în CRB și cu acesta. Față de această situație, Cătălin Nedelcu a demarat procedurile judiciare și a convocat banca la conciliere directă, pe 15 iunie 2009. Reprezentanții Bancpost prezenți la conciliere „au recunoscut faptul că societatea noastră a fost victima unui abuz și au statuat în sensul că «banca este de acord cu returnarea dobânzii penalizatoare, încasată începând cu data de 19.12.2008 până la achitarea integrală a creditului»“. Deci, banca și-a recunoscut greșeala. La cea de-a doua întâlnire, reprezentanții băncii au arătat că „Bancpost va achita SC Arte Ferrum SRL suma de 25.000 de lei și va solicita ștergerea înscrierii tuturor înregistrărilor făcute de Bancpost cu privire la datoriile SC Arte Ferrum SRL din evidențele CRB ale BNR, înregistrate în perioada decembrie 2008-mai 2009“. Termenul de 20 iulie 2009 fixat de bancă pentru achitarea datoriilor către firmă nu a fost respectat, la fel nici cel de 15 august 2009, pe care îl solicitaseră reprezentanții unității bancare. În cele din urmă, patronul a fost nevoit să apeleze la justiție pentru a fi sigur că-și va recupera vreodată banii. „Prin activitatea infracțională a angajaților SC Bancpost SA care au acționat în numele și interesul acestei persoane juridice, ne-a fost cauzat un prejudiciu imens (...), am fost în imposibilitate să ne continuăm activitatea și să dezvoltăm un important plan de afaceri“, se arată în plângerea penală, în care banca este acuzată că „și-a bătut joc de noi și ne-a umilit pe parcursul a nouă luni de zile“. Prejudiciul astfel creat de bancă a fost estimat de afacerist la suma de 1.000.000 de lei, reprezentând daune materiale și morale. Procurorii urmează să cerceteze acuzațiile aduse de afacerist și să decidă dacă faptele descrise impun sau nu trimiterea celor acuzați în judecată.