Un adevăr crud şi o întrebare fără răspuns: Cine răspunde de vieţile militarilor?

3

ARMATA ROMANA

Editorialul ne duce cu gandul la Budai Deleanu , autorul " Tiganiadei " , in care tiganii au acceptat sa participe cu armata lor la razboi , cu conditia ca Vlad tepes sa le asigure paza pe timpul cat trec prin paduri , si la sfasitul zilei de mars , sa gaseasca corturile intinse si mancarea preegatita . Teoretic autorul editorialului are in mare masura dreptate . Era bine daca in paralel cu cerintele armatei ar fi mentionat si situatia actuala a societatii si economiei romanesti , a faptului ca institutii la fel de importante ca armata si fara de care armata n-ar fi ceea ce ne dorim ,sufera de mult mai multe lipsuri , situatie care nu impiediuca majoritatea celor care nu se bucura de prea multe avantaje sa-si faca datoria . Armata nu poate fi mai buna decat este societatea , politica si economia . Problema care trebuie rezolvata dar nu prea se vad sanse, este coruptia care impiedica orice incercare , orice initiative de mai bine . A reduce problemele armatei la chestiuni de natura sindicala , este doar un fel de a ocoli adevaratele probeme ale țării in general si ale armatei in special .Sa nu uitam ca atunci cand lupta se duce pentru cauze drepte , nu intotdeauna tehnica si soldele sunt hotaratoare . Avem destule exemple de armate moderne care n-au facut mari ispravi in principalele zone de conflict din lume , precum si rezultate eroice obtinute de armate fara dotare moderna , solde mari si confort .si mai este ceva : daca armata are lipsuri , este datolrita faptului ca se recruteaza din civili .