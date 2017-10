UMILINŢA SISTEMULUI! Poliţist mort la datorie, banca îi dă familia afară din casă. MAI a trecut decesul la "accident în timpul liber"

6

Asigurari in cazul creditelor.

In urma cu 7 ani am suferit un accident din care a rezultat incadrarea in grad 2 de invaliditate si handicap accentuat. Am patit acelasi lucru cu o banca. In cercetarile mele am descoperit ca bancile aveau obligatia incheierii unor polite de asigurari din banii de dobanda anuala efectiva. Cred ca puteti sa va adresati unei case de avocatura specializata. Legea era 289/2004 si nu cred ca a fost schimbate obligatiile acestei legi de protectia consumatorului. Merita incercat. In lege se spunea ca daca nu erau indeplinite aceste conditii( si cea de asigurare) contractul este nul de drept.