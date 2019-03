Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la şefia Parchetului General. Doi candidaţi şi-au depus dosarul

Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la șefia Parchetului General. Doi candidați și-au depus dosarul







Augustin Lazăr, actualul procurorul general al României, s-a prezentat, marți, la sediul Ministerului Justiției pentru a-și depune dosarul de candidatură pentru un nou mandat la conducerea Parchetului General.



Obținerea unui nou mandat ”ar reprezenta posibilitatea continuării proiectelor inițiate, a procesului de modernizare și consolidare instituțională a Ministerului Public în scopul continuării obținerii de rezultate pozitive în activitate, a reprezentării convingătoare a intereselor generale ale corpului social, apărării necondiționate și de calitate a ordinii de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, se arată într-un comunicat al Parchetului General.



”Continuarea exercitării funcției de procuror general este utilă și din perspectiva dezvoltării cooperării judiciare internaționale în contextul racordării internaționale la sistemul de valori judiciare europene. În acest sens, reamintim obligația respectării angajamentelor ce decurg din exercitarea de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene”, susținea Augustin Lazăr într-un comunicat de presă.



Procurorul DIICOT Marian Drilea, care a instrumentat dosarul „Motorina”, în care Sorin Blejnar a fost achitat în primă instanță, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror general.



Procedura de selecție pentru numirea noului procuror general al României se desfășoară în perioada 13 martie - 5 aprilie.



Candidații pot depune cereri de înscriere, până la data de 28 martie 2019 (inclusiv), ora 17,30 la Direcția resurse umane din Ministerul Justiției. Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviului se va afișa la sediul Ministerului Justiției și se va publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29 martie 2019.



Ulterior, candidații participanți la selecție vor susține, în perioada 3-4 aprilie 2019, un interviu cu ministrul justiției care constă în:



a) susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, sub următoarele aspecte:



prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;



identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;



propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;



compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit de candidatul participant la selecție cu rolul și funcțiile Ministerului Public;



b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând, în esență, capacitatea de organizare, asumarea responsabilităților, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare, capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;



c) prezentarea viziunii asupra modului în care înțelege să organizeze instituția în vederea îndeplinirii atribuțiilor constituționale de promovare a intereselor generale ale societății și apărării ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor;



d) prezentarea viziunii cu privire la atribuțiile funcției pentru care participă la selecție în ceea ce privește coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității în general și a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupție, evaziune fiscală etc.;



e) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care participă la selecție.



f) verificarea aspectelor legate de motivația, conduita, integritatea și deontologia profesională, precum și alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de candidatul participant la selecție.



În cadrul interviului, ministrul justiției este sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justiției.



În vederea asigurării transparenței, audierea candidaților se transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justiției, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a ministerului.



Rezultatele selecției se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 5 aprilie 2019.



Propunerea ministrului justiției va fi înaintată Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului urmând ca, după obținerea acestuia, ministrul justiției să înainteze propunerea Președintelui României, în vederea numirii în funcția de conducere de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.