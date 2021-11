Ucraineni, prinşi la pescuit ilegal în România, cu o barcă cu motor furat din Croaţia

Poliţiştii de frontieră tulceni au depistat doi cetățeni ucraineni, pescuind ilegal cu plase din fir textil în apropierea malului românesc, la bordul unei ambarcațiuni ucrainene, prevăzută cu un motor căutat pentru confiscare de către autoritățile din Croația.Duminică, 7 noiembrie, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Chilia au observat și interceptat o ambarcațiune ucraineană, având la bord doi cetățeni ucraineni în vârstă de 30 de ani, care desfășurau activități de pescuit cu plase din fir textile, în apropierea malului românesc. „În urma verificărilor efectuate s-a constatat că motorul marca Yamaha, care se regăsea pe ambarcațiune figurează ca fiind căutat de autoritățile din Croația în vederea confiscării. Totodată, au fost descoperite plase de pescuit în lungime totala de 298 metri.Ambarcațiunea, motorul aferent și plasele descoperite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, explică reprezentanţii Gărzii de Coastă.Poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de “trecere ilegala a frontierei de stat, braconaj piscicol și tăinuire prin ascunderea bunurilor provenite din infracțiuni ”Totodată, în ziua de 27 septembrie 2021, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina au identificat un motor de barcă, semnalat ca fiind căutat de către autoritățile din Austria.„Urmare a schimbului de informații cu autoritățile austriece, s-a constatat faptul ca motorul a fost furat din Austria, încă din anul 2011, alerta fiind introdusă in anul 2020. În ziua de 8 noiembrie 2021, poliţiştii de frontieră s-au sesizat din oficiu și fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de «tăinuire»”, au mai precizat reprezentanţii Gărzii de Coastă.