Ucis de soţie şi amantul ei! Omul de afaceri constănţean a sfârşit drogat şi sufocat cu o pungă

1

Aceasta este o crima in care deja s-au clarificat multe probleme.

Mult mai neclare sunt lucrurile in privimta fetei de 15 ani ucisa de acel preot in Mamaia. Am citit articolul publicat ieri in Cuget (Cum își agăța clienții minora ucisă în Mamaia: "Damă reală, cu sâni mari și corp suplu!") si marturisesc ca am fost surprins si m-a pus pe ginduri al 3-lea comentariu : Crimă bestiala, făcută cu PREMEDITARE si cu un sadism greu de imaginat. Argumentele din acel comentariu par logice, in orice caz mult mai logice decit orice incercare ridicola a criminalului de a-si justifica crima prin faptul ca ea i-a mai cerut ceva bani.