"Ucigaşul cu BMW" s-a ales cu pedeapsa micşorată!

5

despre educatie si nu numai

Parintii criminalului in loc sa doreasca sa creasca un OM la ei in batatura, au ales sa creasca un...smecheras. E decizia lor. Vor culege, insa ceea ce au semanat. Cat despre smecheras, sa profite de puscarie, caci in libertate viata poate deveni o jungla si-o capcana, iar el o prada usoara. Magistratilor implicati le sugeram sa-si cumpere lumanari de banii care le-a intuncat "judecata".