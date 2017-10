Ucigaşul antrenorului Vasile Luban este liber

1

radu poescu

In credinta ortodoxa se spune ca cei ce nu isi ispasesc pacatele pe pamant, lasa de platit urmasilor lor si urmasilor urmasilor acestora. Sunt fiica antrenorului ucis si vreau sa ii intind criminalului si celalalt obraz, conform credintei mele ortodoxe. De aceea, il invit pe el, sau un alt membru al familiei lui, care lupta din raspuuteri sa il scape de pedeapsa, sa ma spulbere si pe mine din aceeasi statie de auobuz, unde familia mea aprinde lumanari in fiecare zi, caci, zau, pentru mai putin de trei luni de puscarie, senzatiile tari sunt garantate. In asteptarea Judecatii de Apoi, ma rog pentru sufletul tatalui meu, un OM bun.