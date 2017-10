Ucigaşi cu tărie-n… sânge

Ucigași cu tărie-n… sânge

Inconștiența șoferilor care se urcă la volanul mașinii sub influența băuturilor alcoolice a condus la depășirea, în ultimii doi ani, numai la nivelul județului Constanța, a o sută de accidente. Așa se face că, potrivit inspectorului Marius Ghiță, de la începutul anului 2011 și până în prezent, polițiștii constănțeni au depistat și reținut permisele a unui număr de 114 șoferi care circulau sub influența băuturilor alcoolice. Aceștia sunt responsabili pentru producerea a 18 accidente rutiere, soldate cu 25 de răniți ușor. Chiar în urmă cu 24 de ore, oamenii legii l-au prins pe Gheorghe Dotu, de 56 de ani, din Agigea, având o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,51 mg/l. Deși nu a produs niciun accident, acesta nu a ținut cont de legislația rutieră, conducând băut. Bărbatului i s-a întocmit dosar penal. Unul din trei șoferi s-a urcat la volan beat Potrivit unui studiu realizat recent, unul din trei români recunoaște că s-a urcat cel puțin odată băut la volan. Astfel, 30% dintre bărbații români, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, au admis că au condus, cel puțin odată, sub influența băuturilor alcoolice. Tinerii spun că acest lucru se întâmplă, în special, noaptea, după ce pleacă din cluburi. Singura lor teamă era aceea de a nu li se suspenda permisul, sau să nu facă accident cu o mașină condusă de un alt șofer băut. Zeci de accidente în 2010, produse de șoferi băuți La finalul anului trecut, în evidențele Poliției Rutiere Constanța, erau înregistrate 74 de accidente, la volanul mașinilor implicate în aceste evenimente aflându-se, desigur, conducători auto amețiți de băutură. În urma acestora, 89 de oameni au fost răniți ușor, șapte destul de grav și cinci oameni au murit. Așa se face că anul 2010 s-a încheiat cu un astfel de accident, responsabil fiind un șofer beat, în urma căruia un om și-a pierdut viața. Mai exact, Ion Popa, de 56 de ani, având 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducea un autotu-rism marca BMW, dinspre Constanța spre Ovidiu. La Km 200, el a pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit violent cu un Chevrolet condus regulamentar de Viorel Toma, de 31 de ani, apoi cu un Seat, și, în cele din urmă, cu un Reunault Symbol. Șoferul mașinii Chevrolet a fost omorât în accident, deși era nevinovat. Totodată, în primele patru luni ale anului 2010, comparativ cu perioada de început a anului 2011, s-au produs 11 accidente, în urma căruia un om a murit, iar alți 14 au fost răniți ușor. Anul acesta, numărul evenimentelor rutiere în care au fost implicați șoferi beți a crescut cu șapte, la fel ca și numărul de răniți ușor, acesta ajungând la 25. Aproape 100 de răniți Nici în anul 2009, lucrurile nu au stat mai bine. La finalul anului, polițiștii constănțeni aveau în baza de date 70 de accidente produse de oamenii care se urcă băuți la volan. În urma acestor evenimente, patru persoane și-au pierdut viața, nouă au fost răniți grav, iar alți 95 au fost răniți ușor. Așa că, făcând un calcul, din 2009 și până în prezent, numărul accidentelor ai căror responsabili sunt conducătorii auto băuți se ridică la 162. În urma lor, nouă familii au rămas îndurerate, 17 oameni au fost răniți grav și 209 răniți ușor. Cei care au de gând să conducă după ce au băut fie un pahar de vin, fie două-trei, ar fi bine să se mai gândească (asta, în cazul în care se simt în stare).