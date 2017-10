Turnătoria, obligatorie prin lege? Ani grei de închisoare dacă nu denunţi infracţiunile la care eşti martor

Turnătoria, obligatorie prin lege? Ani grei de închisoare dacă nu denunți infracțiunile la care ești martor

Proiectul urmează să ajungă pe masa Camerei Deputaților, acesta fiind ultimul pas până la aprobare.„Scopul proiectului este de a se reduce șantajul, cu oameni reținuți, care sub șantaj, de față cu procurorii, încep să-și aducă aminte fapte penale din urmă cu mulți ani, care nu se știu dacă sunt sau nu adevărate. Legea vizează oricare cetățean”, motivează pentru „Cuget Liber”, Ioan Ghișe, senator în Parlamentul României, inițiatorul proiectului legislativ.În acest moment, doar funcționarul public care a luat la cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni și omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedură penală, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani. Dacă fapta este săvârșită de către un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani.Totul s-ar putea schimba însă dacă inițiativa legislativă este adoptată de Ca-mera Deputaților. Potrivit anumitor avocați, aceste modificări ar avea un impact extrem de serios atât la nivel social, cât și în ceea ce privește numărul denunțurilor de care magistrații ar trebui să se ocupe. În plus, spun aceștia, ar fi extrem de dificil de probat omisiunea denunțării unei infracțiuni.„Este foarte greu de identificat o acțiune omisivă. Este și un principiu de drept, faptele omisive nu pot fi dovedite. Cum se poate dovedi că eu am știut un lucru? Bănuiesc că proiectul se referă la cei care fac denunțuri pentru a beneficia de anumite clemențe ale legii. Nu este o inițiativă prea fericită din punct de vedere al probării unei astfel de infracțiuni, pentru că actele omisive sunt greu, dacă nu imposibil de dovedit”, a declarat pentru „Cuget Liber”, avocatul Ghiulfer Ismail.Potrivit avocatului, dincolo de greutatea dovedirii unei astfel de fapte, impactul social ar putea fi unul extrem de serios. „Cel mai grav ar fi că ar transforma multă lume în posibili turnători. Ne-ar putea fi frică să mai vorbim cu cineva. Oamenii vor fi cu ochii în trei direcții și cu urechile în alte 7, pentru a nu avea o problemă. De asemenea, din punct de vedere al impactului social, se poate ca oamenii să sesizeze orice contravenție pentru că li s-ar părea că ar intra sub incidența legii dacă nu ar face acest lucru. Am putea deveni un popor de paranoici”, a mai precizat avocatul.