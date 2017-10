Turistă din Germania, rănită de un salvamar

O turistă de 68 de ani din Germania, venită în stațiunea Neptun, a fost lovită de șalupa unui salvamar. Femeia s-a ales cu trei tăieturi la piciorul stâng și mai multe traumatisme la spate. „Am văzut cum a pornit cu șalupa în viteză de la mal și a lovit ceva. Pe urmă am constatat că era vorba de o femeie. După ce a lovit-o a plecat mai departe cu șalupa. La întoarcere l-am întrebat de ce a plecat și a spus că nu a văzut-o”, a povestit unul dintre martorii incidentului. Turista a fost adusă la țărm cu ajutorul oamenilor aflați pe plajă și apoi a fost transportată cu ambulanța la spitalul din Mangalia, unde a primit îngrijiri medicale. „Vin aici de 30 de ani la tratament, ziua fac tratament și seara mă duc să înot. Niciodată nu am pățit așa ceva. Am trei tăieturi. Bine că nu mi-a atins osul. Sunt bine acum, dar nu știu dacă voi mai putea înota. A fost un accident nedorit, nu cred că e bine ca băiatul acela să pățească ceva din cauza mea. Am și eu acasă cinci nepoți și știu că oricine poate greși. Salvamarul și-a cerut scuze, a recunoscut că a greșit și de aceea nu voi depune plângere împotriva lui”, a declarat Adelheid Goldschagg. Pe de altă parte, șeful salvamarilor a precizat că tânărul a fost sancționat cu diminuarea a 5% din salariu și că, timp de două săptămâni, nu mai are voie să urce în șalupă.