Turist din Danemarca prins băut la volan

Un turist din Danemarca a fost prins conducând un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.Lucrătorii Serviciului Polițieid Rutiere Constanța spun că îl cercetează în stare de libertate de Ytzen C., de 23 de ani, care în noaptea de 11 spre 12 august, a fost depistat conducând, în municipiul Constanța, un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.