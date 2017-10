Turist din Constanţa şi prietenii săi, BĂTUŢI de Revelion de PATRONUL PENSIUNII la care s-au cazat

Turist din Constanța și prietenii săi, BĂTUȚI de Revelion de PATRONUL PENSIUNII la care s-au cazat

Vineri, 03 Ianuarie 2014

Patronul unei pensiuni din stațiunea gorjeană Rânca a fost amendat cu 5.000 de lei și este acum anchetat după ce un grup de turiști a depus plângere împotriva sa. Oamenii spun că acesta le-a stricat petrecerea de Revelion pentru care plătiseră, iar pentru că s-au plâns, i-a mai și bătut, scrieMădălin Corodescu, un turist sosit cu rudele din Mangalia, Constanța, pentru a petrece Anul Nou la Rânca, a fost cel care a depus plângere la poliție împotriva patronului pensiunii la care erau cazați. Bărbatul a povestit că petrecerea de Revelion a fost transformată de proprietarul pensiunii într-una privată, în care doi prieteni de-ai acestuia primeau încontinuu dedicații cu manele.Au plătit 7.200 de lei pe sejur.“Nu ne-am dat seama că se ajunge aici, pentru că noi doar am reproșat că petrecerea noastră de Revelion devine petrecerea lor privată, una cu manele. Le-am atras atenția, după care am plecat la baie, iar când m-am întors, deja îl loveau pe cumnatul meu. Apoi m-au luat și pe mine la bătaie, am buza umflată, mă dor niște coaste, am vânătăi nu doar pe față, ci și pe corp. Ce să mai, a fost un Revelion de neuitat, dar pe care nu și-l dorea nimeni”, a mărturisit Corodescu. Mai mult, omul ar fi cerut banii înapoi, însă s-a lovit de un refuz categoric.“Am plătit 7.200 de lei pentru trei camere, timp de patru nopți, sunt o groază de bani, iar serviciile de care am beneficiat sunt la pământ”, a mai spus Mădălin Corodescu pentru libertatea.ro Autoritățile anchetează acest caz, în timp ce reprezentanții pensiunii au refuzat să facă vreun comentariu.