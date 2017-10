Turcul suspectat de înşelăciune prin metoda "Accidentul" a fost pus sub control judiciar

Turcul suspectat de înșelăciune prin metoda "Accidentul" a fost pus sub control judiciar

Adjunctul imamului Bucureștiului, Yldiz Imdat, în vârstă de 41 de ani, care slujește la geamia de la Eroii Revoluției, este cercetat sub control judiciar după ce, luni după-amiază a fost prins în flagrant, la Pitești, în timp ce primea o sumă de bani de la un bărbat în vârstă de 59 de ani, pe care polițiștii bănuiesc că acesta a încercat să-l înșele prin metoda "Accidentul", potrivit B1.ro.După primele verificări, polițiștii au stabilit că bărbatul din Pitești a fost contactat telefonic de un deținut încarcerat în Penitenciarul Galați, pe nume Halin Atma, care i-a spus că fiul său a provcat un accident în județul Prahova, lovind o persoană pe trecerea de pietoni, și are nevoie de suma de 30.000 de lei pentru operația victimei. Piteșteanul a sunat la Poliție și, sub îndrumarea anchetatorilor, s-a întâlnit cu turcul venit să primească banii, acesta din urmă fiind prins în flagrant.Imamul Bucureștiului, Osman Azis, nu crede că Yldiz Imdat a încercat să înșele pe cineva, ci mai degrabă acesta ar fi, la rândul său, o victimă a deținutului, care l-ar fi sunat și l-ar fi rugat să-l ajute.Yldiz Imdat este rezident în România de mai mulți ani, este căsătorit și are doi copii.