Tupeu de puşti de 15 ani: a furat o maşină şi a provocat un accident

Tupeu de puști de 15 ani: a furat o mașină și a provocat un accident

Un puști de 15 ani, „client” vechi al oamenilor legii, a gafat-o din nou! A condus o mașină pe care a furat-o și a și făcut accident, după care și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut. Acum, minorul este încătușat și urmează a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.Un puști din Constanța se poate „mândri” că le-a făcut pe toate. Ionuț Gabriel Fizeșan, de 15 ani, este cunoscut de-al polițiștilor încă de anii trecuți. Acesta are la activ mai multe furturi, însă pentru că este minor, nu a răspuns în fața legii.Totul s-a petrecut marți după amiază pe străzile din Constanța. Individul de 15 ani a găsit o mașină pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona parcării hotelului Zodiac. A văzut că autoturismul, marca Cielo, este descuiat și are și cheile înăuntru mașinii, așa că a văzut o oportunitate: s-a urcat la volan și a demarat. A ajuns cu mașina pe bulevardul Mamaia, unde a lovit o altă mașină care circula regulamentar. Ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut, puștiul și-a continuat deplasarea, însă a fost urmărit de bărbatul pe care îl lovise. Acesta din urmă a sunat la 112 și, în scurt timp, pe bulevardul Aurel Vlaicu, minorul a fost prins de polițiștii rutieri. Aceștia au descoperit că este minor și, implicit, nu are permis de conducere. Fizeșan este cercetat pentru conducere fără permis și furt calificat și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.