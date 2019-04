Tujamo, Mahmut Orhan, Aron Chupa şi ATB aduc vibe-ul Neversea în cluburile din Mamaia, în minivacanţa de 1 Mai

Cele mai așteptate petreceri din minivacanța de 1 Mai, de la malul Mării Negre vor fi găzduite în acest an de Tujamo, Mahmut Orhan, Aron Chupa și ATB care vor aduce vibe-ul Neversea în două dintre cele mai îndrăgite cluburi, Fratelli Mamaia și Loft Mamaia.







Începând de astăzi, fanii festivalului NEVERSEA pot să-și achiziționeze biletele pentru o zi. Pentru prima și a doua zi a festivalului, adică ziua de joi și ziua de vineri, prețul este de 250 ron plus taxe, iar pentru cea de-a treia și a patra zi, prețul este de 275 de ron plus taxe. Acestea se pot achiziționa de pe neversea.com. Tot de aici se pot cumpăra și abonamentele pentru cele patru zile de festival la prețul de 499 de ron plus taxe.