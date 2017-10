Tudorel Toader: "Vom verifica înregistrările cu Laura Kovesi, inclusiv prin expertiză judiciară"

Ştire online publicată Luni, 19 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tudorel Toader, ministrul demisionar al Justiției, a anunțat în această dimineață, la prima oră, măsurile pe care le va lua în cazul înregistrării apărute în presă cu Laura Kovesi.Acesta a afirmat că nu are pârghiile necesare pentru a verifica veridicitatea înregistrărilor în care apare procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, adăugând că va apela la Inspecția Judiciară pentru acest lucru."Fac două-trei enunțuri. Justiția trebuie să fie un serviciu de interes public. Justiția trebuie să se înfăptuiască în acord cu binele public. Potrivit Const, art. 138, procuroriii își desfășoară activitatea sub auturoitatea ministrului Justiției, dar asta nu înseamnă că ministrul interferează în activitatea lor. Am văzut dezbatarea cu privire la dialogurile dnei Kovesi. Ca ministru al Justiției nu am pârghii să verific veridicitatea înregistrărilor. Voi chema de la direcția de de resort, vom sesiza Inspecția Judiciară a CSM să verifice înregistrările. Dacă Insp Judiciară nu are mijloacele tehnice, vom merge mai departe, inclusiv expertiză judiciară. Ministrul Justiției nu face anchetă, nu pot chema șefa DNA la mine. Să așteptăm verificările, în funcție de ele vom lua măsuri. Ca ministru demisionar am obligația legală de a asigura continuitatea activității ministerului. Îmi voi îndeplini obligația până când se va publica în Mon Oficial numirea viitorului ministru", a declarat Tudorel Toader.