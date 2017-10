Tu ştii ce obligaţii are poliţistul local?

De luat aminte

Tu știi ce obligații are polițistul local?

De la asigurarea ordinii și liniștii publice până la verificarea comercianților sau amendarea șoferilor care încalcă anumite prevederi ale Codului rutier, acestea sunt atribuțiile polițiștilor locali. Iată ce ar trebui să știi despre obligațiile pe care le au polițiștii locali.Polițistul local are obligația de a menține ordinea și liniștea publică în zonele în care este arondat, inclusiv în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcări, precum și în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire sau în alte asemenea locuri publice.De asemenea, el trebuie să identifice cerșetorii, persoanele fără adăpost sau copiii lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților și să îi încredințeze serviciului public de asistență socială, care să le rezolve situația mai departe.Poliția locală îți poate da amenzi rutiereÎn domeniul circulației publice, polițiștii locali au sarcini precise, asemănătoare cu cele ale polițiștilor rutieri. Atunci când își exercită atribuțiile de circulație, agenții locali de poliție trebuie să fie echipați într-un mod similar cu agenții de circulație din poliția rutieră.Polițiștii locali au dreptul să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis. De asemenea, aceștia au dreptul să dispună măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.Polițiștii locali mai pot da amenzi de circulație și pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule. În plus, agenții poliției locale pot constata contravenții și aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap.Nici pietonii nu scapă de amenzi, poliția locală având dreptul să îi sancționeze și pe aceștia pentru încălcarea normelor rutiere. În aceeași situație se află și bicicliștii, conducătorii de mopede sau de vehicule cu tracțiune animală.Când poate veni poliția locală în control la societățile comercialePoliția locală are o serie de atribuții importante și în ceea ce privește desfășurarea activităților comerciale. Spre exemplu, polițiștii locali trebuie să verifice legalitatea activităților de comerț stradal și a activităților comerciale, inclusiv din piețele agroalimentare, târguri și oboare. Mai mult decât atât, ei au dreptul să efectueze controale la agenții economici pentru a verifica dacă firmele au autorizații și aprobările necesare pentru desfășurarea activității, dacă dețin documente de proveniență a mărfii, buletine de verificare metrologică pentru cântare, avize și alte documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.În plus, polițiștii locali pot verifica orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici, dar și dacă agenții economici respectă obligațiile legale în ceea ce privește afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor. În același timp, poliția locală poate să verifice respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, a produselor din tutun sau a băuturilor alcoolice.