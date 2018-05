Trotuarele Constanţei, transformate în locuri de parcare. Nesimţire sau lipsă de soluţii?

2

Eu nu cred

Nu cred ca parcarea masinilor pe trotuare se datoreaza valului de inmatriculari aparut in urma scoaterii taxelor de mediu.Nu cred ca restabilirea competentelor unei institutii care a avut atribuții in sancționarea șoferilor(politia locala) poate rezolva problema parcarilor.Nu cred in sanctiuni.Nu cred in bici.Nu cred in paznicii de asfalt.Nu cred in Politia Locala.Nu noi am inventat nici roata si nici automobilul.Orase aglomerate si suprapopulate exista in toata Europa.Orasul asta,cu o populatie de numai 280.000 de locuitori,cata populatie are o strada infundata din Londra,nu are voie sa fie aglomerat de automobile.Adevarata problema se afla in mana ADMINISTRATIEI LOCALE.Am avut numai primari INCOMPETENTI si CORUPTI,asa cum am scris de mii de ori in gazeta asta.Am avut primari LIPSITI DE VIZIUNE.Din cauza asta suferim.De exemplu ,in anul 2002 Mazare construia benzinarii in principalele parcari din marile cartiere.Azi,Fagadau fece aproape la fel.El construieste "accente verticale" cu 20 de etaje.Alt exemplu.Prietenii primarului,ai PSD-ului au facut si fac afaceri cu parcarile existente.Au tras o bariera la intrare si incaseaza bani fara sa investeasca nimic,fara sa presteze niciun fel de serviciu.(vezi parcarea din fata garii).Caz tipic.Soferii evita,de exemplu, parcarea cu plata din fata garii si ocupa trotuarele strazilor din apropiere.Apoi,nu exista o viziune de modernizare si de dezvoltare a transporului in comun.Gratuitatile exagerate din transportul in comun au dus la abandonarea acestui serviciu public de catre multi constanteni.Cei mai muti constanteni prefera sa circule cu masina personala decat sa se inghesuiasca in autobuzele lui Fagadau aglomerate,murdare si urat mirositoare.Un neghiob de primar a desfiintat tranportul electric,tramvaiele.De "colindat" as mai "colinda" dar nu mai am spatiu.Nu mai am nici nervi ca sa-mi exprim dispretul fata de acest primar incompetent.Cu alta ocazie mai vorbim despre incompetenta lui.