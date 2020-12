Trimişi în judecată deoarece au încercat să obţină ilegal fonduri europene

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au precizat că, în perioada iulie – septembrie 2018, „în contextul accesării unei finanţări nerambursabile privind «Investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică pe schema GBER (4.2) privind înfiinţarea unei noi unităţi de producţie de patiserie prin utilizarea de echipamente performante la SC Construct Design SRL», pentru a dovedi faptul că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, inculpatul, persoană fizică, ar fi depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) un extras de cont, emis la data de 23 iulie 2018, care atesta existenţa sumei de 2.999.960 USD în patrimoniul firmei pe care o administra, reprezentând cofinanţarea privată a proiectului”. Ulterior, la data de 14 septembrie 2018, inculpatul ar fi semnat cu AFIR contractul de finanţare privind proiectul respectiv, deşi suma reprezentând cofinanţarea privată a proiectului la care se referea extrasul de cont fusese restituit încă din data de 24 iulie 2018.



„De menţionat este faptul că banii respectivi proveneau dintr-un împrumut contractat de la un fond de investiţii din străinătate pe o durată de trei zile, în schimbul unei dobânzi de 2.250 de dolari”, susţin procurorii. În continuare, deoarece firma nu a obţinut un credit bancar necesar demarării proiectului, contractul încheiat cu AFIR a fost reziliat.



Fapte recunoscute





În prezenţa avocaţilor, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora. Este vorba despre un an şi opt luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de doi ani şi interzicerea, pe o perioadă de un an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi o amendă în cuantum de 24.000 lei.





Dosarele de urmărire penală privindu-i pe inculpaţi, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Constanţa.





Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei a doi inculpaţi, o persoană fizică, administrator al SC Construct Design SRL, şi SC Construct Design SRL, ambii sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.