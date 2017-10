Trimis în judecată pentru trafic cu canabis

Ludovic Văduva, un tânăr care a fost prins, la data de 8 decembrie 2010, în timp ce vindea unui investigator sub acoperire cantitatea de 400 de grame de canabis, contra sumei de 3.000 de euro, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constan-ța. Flagrantul a avut loc în parcarea de la City Mall, când individul a oferit ofițerului sub acoperire cantitatea de 400 de grame de canabis, ambalată în două pungi din plastic. Procurorii spun că Văduva ar fi avut și doi complici, la care ar fi ținut o perioadă de timp drogurile. Față de aceștia anchetatorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală, pentru că nu există probe care să indice că ei ar fi știut că în pachetele pe care Văduva le-a dat să le păstreze ar fi fost droguri. Individul a fost arestat de judecătorii constănțeni pentru o perioadă de 15 zile. Magistrații de la Tribunalul Constanța urmează să stabilească primul termen de judecată.