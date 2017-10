Trimis în judecată pentru contrabandă cu arme

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

DIICOT Tulcea a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a suspectului Dumitru Dănăilă, de 27 de ani, din localitatea Luncavița, județul Tulcea, pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și sub influența unor substanțe ori produse stupefiante, deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu și fals privind identitatea. Inculpatul a fost depistat în trafic, în data de 10 august, în jurul orei 20.30, în timp ce conducea pe raza localității Luncavița un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, fără a poseda permis de conducere și fiind sub efectul unei substanțe stupefiante. În momentul depistării și-a declinat o identitate falsă iar la controlul autoturismului a fost găsit un pistol cu gaze, cu două cartușe, ascuns sub scaunul șoferului. În torpedo, s-au mai găsit un amortizor pentru pistol, 300 de cartușe pentru arme cu aer comprimat de calibrul 4,5 mm și un cuțit cu toc. Prin același rechizitoriu s-a propus instanței confiscarea tuturor bunurilor găsite, care au fost aduse de suspect din Anglia și pe care le-a introdus ilegal în România.