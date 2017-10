Tribunalul Argeş a amânat eliberarea sub control judiciar a lui Antonie Solomon

Tribunalul Argeș a amânat eliberarea sub control judiciar a lui Antonie Solomon

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Judecarea cererii de liberare provizorie sub control judiciar depusă de avocații primarului Craiovei, Antonie Solomon, a fost amânată pentru marți, 16 martie, în urma cererii avocaților acestuia. Avocații au motivat că încă nu știu motivarea la recursul respins pe data de 8 martie de către magistrații Curții de Apel Pitești, când s-a decis ca edilul să rămână în stare de arest preventiv. Avocații lui Antonie Solomon au depus, joi, la Tribunalul Argeș, o cerere de eliberare provizorie sub control judiciar a acestuia. În cazul în care magistrații Tribunalului Argeș ar admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar, decizia poate fi atacată cu recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Pitești. Antonie Solomon a fost arestat preventiv pe 3 martie, într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii DNA din Pitești.