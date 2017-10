Trei tineri au fost reținuți de Poliție, după ce ar fi atacat și jefuit mai multe femei

1

Brute nu oameni

Astia nu pot fi numiti oameni,sunt niste bestii,monstri,brute.Pentru ei nu exista pedeapsa in codul penal,asemenea nenorocoti nu merita sa traiasca printre noi,ar trebui omorati fara mila,batuti pana la moarte asa cum si ei au batut acele biete femei fara aparare.Cred ca am ajuns in punctul in care trebuie sa incepem sa ne facem singuri dreptate,justitia estevprea ingaduitoare in cazul unora ca nenorocitii astia !!!