Trei minori au „terorizat” Constanța cu furturi: au golit boxe de blocuri!

„În concret, în urma probatoriului administrat, în sarcina persoanelor anchetate se rețin următoarele: în data de 03.09.2020, în jurul orei 12:30, A.M. a pătruns, împreună cu Ş.G, în vârstă de 14 ani, și S.T., în vârstă de 15 ani, prin forțarea ușii de acces în interiorul uscătorului situat la parterul unui bloc din municipiul Constanța, de unde au sustras două biciclete marca B-Twin şi Jaguar, în valoare totală de 2.000 lei, aparținând persoanei vătămate P.G; în data de 04.09.2020, în jurul orei 14:00, A.M. împreună cu Ş.G., în vârstă de 14 ani, S.T, în vârstă de 15 ani și numitul R.D, minor în vârstă de 13 ani, au sustras din fața scării unui bloc din municipiul Constanța o geantă de voiaj lăsată nesupravegheată ce conținea obiecte vestimentare, o pereche de încălțăminte sport marca Kalenji și un telefon mobil marca Samsung A4, în valoare totală de 500 lei, aparținând persoanei vătămate C.A, prejudiciul fiind recuperat parțial; în data de 23.03.2021, în jurul orelor 17:00, A.M. împreună cu numitul Ş.G, în vârstă de 15 ani, a pătruns, pe ușa lăsată neasigurată, în subsolul unui bloc situat în municipiul Constanța, unde au forțat sistemul de închidere al unui fișet metalic aparținând persoanei vătămate C.M.B, dar fără să sustragă bunuri, după care au forțat sistemul de închidere de la uși de acces în două boxe care aparțin persoanelor vătămate P.I și B.D.L., iar din interior au sustras mai multe bunuri (o baterie auto, o unitate de calculator, un grătar metalic și o oală/garniță metalică de culoare neagră), care au fost recuperate în totalitate și predate persoanelor vătămate”, au afirmat procurorii.





Oamenii legii continuă cercetările, cei trei fiind acuzați de furt calificat, urmând a se stabili dacă au comis și alte fapte.





Trei adolescenți sunt anchetați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub control judiciar, fiind acuzați de comiterea mai multor furturi. Potrivit anchetatorilor,. A.M., de 17 ani, Ș.G., de 15 ani, și S.T., de 16 ani, au intrat în subsoluri de blocuri, au forțat uși de la boxe, au furat biciclete sau genți de voiaj, din toamna lui 2020 până în prezent.