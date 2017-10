Trei militari din Forţele Navale pleacă în misiuni ONU în Cornul Africii, Sudan şi Kosovo

Trei militari din Forțele Navale pleacă în misiuni ONU în Cornul Africii, Sudan și Kosovo

Trei militari constănțeni din cadrul Bazei Navale UM 02022 vor pleca în misiuni internaționale, sub egida ONU, în Africa și Balcani. Ministerul a organizat deja o licitație publică pentru servicii de asigurare de viață pentru marinarii care, timp de aproape un an, vor sluji drapelul românesc în locuri uitate de lume și foarte periculoase. Primul militar va pleca pe 25 septembrie în cadrul unei misiuni ONU în Cornul Africii, în zona Djibouti. El va sta acolo timp de șase luni, până pe 31 martie 2010. Următorul va pleca pe 28 septembrie, cu direcția Kosovo, pentru șapte luni, urmând ca ultimul să fie trimis în misiune pe 20 decembrie, pentru un an, în Sudan. Potrivit reprezentanților MApN, toate misiunile se vor desfășura sub comanda ONU, urmând ca în momentul în care soldații vor ajunge în teatrul de operațiuni să li se traseze sarcinile la fața locului. „Noi nu știm ce misiuni vor executa băieții noștri acolo deoarece ONU nu ne comunică astfel de lucruri. Ei ne-au anunțat că vor trei militari și ne-au precizat ce condiții trebuie să îndeplinească. Noi am organizat concursul în urma căruia i-am ales pe cei trei. Când vor ajunge acolo, cei din conducerea ONU le vor înmâna planurile de misiuni pe care le vor avea de desfășurat”, ne-a declarat cpt-cdor Mugurel Pascu, purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Navale. Trei misiuni dificile Potrivit informațiilor oferite de ONU, cea mai delicată misiune este cea din Cornul Africii, unde există numeroase conflicte armate între țările vecine și o mare instabilitate socială. Conflictele nesoluționate de la frontierele dintre Etiopia și Eritreea și dintre Eritreea și Djibuti au un efect negativ asupra păcii și securității în Cornul Africii, mai ales pe fondul situației din Somalia, care s-a deteriorat transformându-se într-una din cele mai grave crize umanitare și a securității în lume. În urmă cu un an, a avut loc o escaladare a violenței la granița dintre Etiopia și Djibuti, care s-a soldat cu 35 de morți și zeci de răniți, Consiliul de Securitate al ONU luând imediat poziție și îndemnând ambele părți să semneze un acord de încetare a focului, iar trupele să revină la poziția lor inițială. Potrivit ONU, în prezent situația este calmă, dar, având în vedere distanța mică la care se află trupele una față de cealaltă, există riscul reizbucnirii conflictului. Djibouti este o țară mică și fostă colonie franceză, care și-a câștigat independența în 1977. Învecinându-se cu Golful Aden și Marea Roșie, între Somalia și Eritreea, această țară din Africa de Est a devenit un punct central pentru SUA și aliații lor în Războiul Global împotriva Terorismului. Djibouti găzduiește Forțele Operaționale Combinate și Întrunite – Cornul Africii, un cartier general multinațional, a cărui principală misiune este de a conduce acțiuni în cadrul zonei operațiilor combinate și întrunite, care sprijină națiunile-gazdă în combaterea terorismului, în stabilirea unui mediu mai sigur și în asigurarea unei stabilități regionale. Djibouti este poarta principală de acces și infrastructură pentru coaliția angajată în operații antiteroriste pe tot cuprinsul regiunii Cornului Africii. Cartierul general se află în tabăra Lemonier, o fostă bază franceză și tabără de deminare, lângă Djibouti City. În urmă cu câțiva ani, Marina Militară Română a mai avut un reprezentant în Cornul Africii, în persoana căpitan-comandorului Ioan Crăciun, care a lucrat ca ofițer de stat major în cadrul coaliției, în departamentul de coordonare a Forțelor Navale. Misiunea ONU din Sudan are ca obiective principale oferirea de sprijin în aplicarea Acordului Lărgit de Pace semnat la 9 ianuarie 2005 de guvernul sudanez și Mișcarea (sau Armata) de Eliberare Populară din Sudan, îndeplinirea unor funcții legate de asistența umanitară, protejarea și promovarea drepturilor Omului. Kosovo este una dintre misiunile ONU de menținere a păcii fără precedent din punct de vedere al complexității structurale și al obiectivelor. Forțele de acolo sunt mandatate să asigure menținerea păcii, să coordoneze sprijinul umanitar oferit de toate agențiile și programele, să sprijine reconstrucția infrastructurii. 10 marinari români au mai fost în Africa, sub comanda ONU La începutul lui 2009, România ocupa locul 66 din 118 state membre contribuitoare și locul 13 din 24 state membre contribuitoare din Uniunea Europeană în ceea ce privește prezența în ONU, cu peste 130 de militari și observatori. Pe lângă numărul actual, apreciabil, de militari și polițiști români desfășurați în operațiuni de menținere a păcii, contribuțiile anterioare la operațiuni de anvergură (ex. Somalia și Angola), deosebit de apreciate pe plan extern, au conferit deja Româ-niei o crescută vizibilitate și prestigiu în cadrul sistemului Națiunilor Unite. Forțele Navale Române au avut, de-a lungul timpului, 10 militari în misiuni ONU pentru menținerea păcii în Sudan, Congo, Liberia și Djibouti.