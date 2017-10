Trei liceeni premiaţi de NASA pleacă peste ocean cu ajutorul piloţilor de la Tuzla

Trei liceeni premiați de NASA pleacă peste ocean cu ajutorul piloților de la Tuzla

Regional Air Services - Aeroport Tuzla se implică și în susținerea celor mai competitive proiecte din domeniul educației, dar și a performanțelor sportive și a celor din domeniul aviației.Al doilea an consecutiv, la solicitarea celei mai tinere pilot din România, Marina Cozma, o elevă de excepție a școlii de pilotaj de la Tuzla și a Colegiului Național Mircea cel Bătrân, Regional Air Services alături de Romanian Airport Services, Greenlife și Fly Go sprijină călătoria echipei care a câștigat premiul 1 la „NASA Ames Space Settlement Competition”. Tinerii vor merge în Canada, pentru a-și ridica trofeul și a-și prezenta proiectul în cadrul conferinței organizate cu acest prilej.„Marina ne este foarte dragă și, prin ea, am reușit să îi cunoaștem și să îi îndrăgim și pe colegii ei de echipă - copii care au câștigat foarte multe premii la foarte multe concursuri importante - nu doar cel pentru care îi ajutăm acum. Ne dorim să fim alături de astfel de tineri și, pe viitor, ni-i dorim în echipa noastră. Tehnologia în domeniul aeronautic evoluează cu o viteză foarte mare și avem nevoie ca noua generație să crească frumos, ca să poată gestiona cu succes această evoluție tehnologică”, a declarat Adrian Vasilache, managerul RAS Tuzla.Marina Cozma, Matei Popovici și Andreea Stanciu sunt trei dintre cei opt liceeni de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța care au uimit juriul competiției NASA cu un proiect pentru o stație spațială - „Oberth Space Project”. La concursul la care au fost câștigători pentru a treia oară consecutiv au participat 994 de echipe din toată lumea.Afinitatea între Regional Air Services și acești tineri este cea care face ca toate aceste inițiative să fie implementate.