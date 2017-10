Trei jandarmi constănţeni, printre cei 115 care vor pleca în Kosovo

Trei jandarmi constănțeni, printre cei 115 care vor pleca în Kosovo

Detașamentul de Jandarmi Ro-mâni, format din 115 luptători, destinat să execute misiuni în cadrul forței speciale de poliție EULEX, în provincia Kosovo, și-a încheiat instruirea specifică și este pregătit pentru a se deplasa în teatrul de operații, pe o perioadă de șase luni. Acest detașament urmează să înlocuiască contingentul aflat acum în Kosovo, care își încheie misiunea în această lună. Cu acest prilej, ieri, începând cu ora 13, la sediul Inspectoratului Ge-neral al Jandarmeriei, a avut loc un ceremonial militar care a cuprins revista de front a subunităților, Apelul solemn și alte activități specifice. Potrivit locotenent colonel Sorin Mustățea, în cadrul Detașamentului se află și trei jandarmi din cadrul Grupării Mobile „TOMIS”, căpitanul Arun - Constantin Bibire, pluto-nierul Dragoș - Aurel Cătălinoiu și plutonier Mihai Nicolae. Căpitanul Arun - Constantin Bibire are 32 de ani, este căsătorit, are un copil și este absolvent promoția 2000, al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Arma Jandarmi, iar în anul 2006 a urmat cursuri de studii postuniversitare în specializarea „Ordine publică în perspectiva integrării euro-atlantice” la Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” . Încadrat pe funcția de coman-dant de detașament în cadrul GJM “TOMIS”, a mai participat, în perioada 2007 - 2008, la misiuni internaționale, în cadrul Detașa-mentului de menținere a păcii sub egida ONU, în Kosovo (UNMIK). Plutonierul Dragoș - Aurel Cătă-linoiu are 31 de ani, este căsătorit și are un copil, este încadrat pe funcția de subofițer operativ ordine publică. A mai participat la misiuni internaționale în cadrul Detașa-mentului de menținere a păcii sub egida ONU, în Kosovo, (UNMIK), în 2001 - 2003, 2004 - 2005 și 2006 - 2007. Plutonierul Mihai Nicolae are 30 de ani, necăsătorit, este încadrat pe funcția de subofițer operativ ordine publică și participă pentru prima oară la misiuni internaționale.