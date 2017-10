Trei copii au fost răniţi de un turist care se plimba cu skijet-ul

Trei copii au fost răniți de un turist care se plimba cu skijet-ul

Trei copii au fost loviți ușor de un tânăr din Brașov care se plimba cu un skijet. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc duminică la amiază, când Ionel Adrian Toderașcu, de 22 de ani, din Brașov, se plimba pe mare la Costinești la bordul unui skijet închiriat de la SC „Platinum Invest” SRL. La un moment dat, din cauza lipsei de experiență, tânărul a pierdut controlul ambarcațiunii de agrement și s-a oprit, pe plajă, la câțiva metri de apă, într-o piscină gonflabilă, în care se jucau trei copii, doi frați de un an, respectiv șase ani, și o fată de 13 ani. Micuții au suferit răni superficiale pentru care au fost tratați de medicul unei ambulanțe chemate la fața locului. Polițiștii spun că ambarcațiunea scăpată de sub control avea viteză, însă bolidul a fost înceti-nit pentru că elicea motorului ar fi intrat în nisip pe o lungime de aproximativ zece metri. Turistul inconștient a scăpat fără dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pentru că părinții copiilor răniți nu au depus plângere la Poliție.Trei copii au fost loviți ușor de un tânăr din Brașov care se plimba cu un skijet. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc duminică la amiază, când Ionel Adrian Toderașcu, de 22 de ani, din Brașov, se plimba pe mare la Costinești la bordul unui skijet închiriat de la SC „Platinum Invest” SRL. La un moment dat, din cauza lipsei de experiență, tânărul a pierdut controlul ambarcațiunii de agrement și s-a oprit, pe plajă, la câțiva metri de apă, într-o piscină gonflabilă, în care se jucau trei copii, doi frați de un an, respectiv șase ani, și o fată de 13 ani. Micuții au suferit răni superficiale pentru care au fost tratați de medicul unei ambulanțe chemate la fața locului. Polițiștii spun că ambarcațiunea scăpată de sub control avea viteză, însă bolidul a fost înceti-nit pentru că elicea motorului ar fi intrat în nisip pe o lungime de aproximativ zece metri. Turistul inconștient a scăpat fără dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pentru că părinții copiilor răniți nu au depus plângere la Poliție.