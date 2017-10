Trei aspiranţi la Baroul Constanţa au fost prinşi copiind

Trei aspiranți la Baroul Constanța au fost prinși copiind

Trei candidați la examenul de intrare în Baroul Constanța au fost eliminați din concurs după ce au fost prinși copiind, iar alți 11 au renunțat de bună voie. Primii trei, Cătălin Gabriel Gheorghiu, Elena Stan și Laura Georgiana Trifan, au fost depistați de comisiile de supraveghere „dotați” fiind cu aparatură de ultimă generație într-ale copiatului. Ne referim aici la căști, conectate prin fire - lipite pe corp - la un telefon mobil, care îi permiteau concurentului să asculte „rezolvarea” subiectelor și să le scrie… ca la carte, la dictare, grație ajutorului vreunui amic aflat la celălalt capăt al firului. Nimic mai simplu… Numai că, potrivit decanului Baroului Constanța, avocat Ion Popescu, planurile acelora care au încercat să intre în profesia de avocat folosind astfel de metode josnice au fost dejucate, mai ales că „suspecții” au fost controlați cu un detector, care are capacitatea de a semnala existența unor astfel de instrumente demne de filmele de spionaj. Cei depistați au fost imediat eliminați din concurs. Printre cele 11 persoane care au decis să renunțe la examen se află și Crina Vasea, pare-se soția lui Mițu Vasea, și cumnata lui Traian Vasea, ambii figuri importante din peisajul interlop constănțean, care au, în prezent, pe rolul instanțelor constănțene, mai multe dosare privind implicarea în mai multe scandaluri ce au avut loc pe raza județului Constanța. Amintim că, în luna iulie, 84 de candidați s-au înscris la concursul de admitere în profesia de avocat în Barourile Constanța și Tulcea - sesiunea septembrie 2009. Noutatea, în acest an, în ceea ce privește desfășurarea concursului, a constat în deosebirea că, față de anii trecuți, examenul s-a desfășurat doar pe lângă Curțile de Apel, astfel că la Constanța au dat concurs și cei care au optat pentru un post în Baroul Constanța, cât și cei care vor să activeze ca avocați în Baroul Tulcea. Așa se face că, din cei 84 de candidați, 66 au fost de la Constanța, iar 18 de la Tulcea. De asemenea, subiectele au fost unice, transmise în teritoriu de la Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR). Concursul a demarat la data de 9 septembrie, iar ultima probă a avut loc duminică, 13 septembrie. Rezultatele se vor face publice până la finele săptămânii, iar contestațiile vor fi soluționate de o comisie, la nivel central. Examenul de admitere s-a desfășurat la disciplinele: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Testarea candidaților la cele cinci discipline de examen s-a efectuat prin susținerea unei probe scrise la fiecare materie. În acest an, examinatorii de la Constanța au fost secondați și de cei de la Tulcea, toți trebuind să facă parte din rândul avocaților cu experiență, reputație profesională sau calificare universitară și moralitate neștirbită. Candidații care nu obțin nota de promovare la una sau mai multe dintre materii, pot formula contestație în termen de 48 de ore (zile lucrătoare) pe care le vor depune la Comisie. Acestea vor fi soluționate în termen de trei zile de la înregistrare. În prezent, în Baroul Constanța sunt înscriși aproximativ 500 de avocați.