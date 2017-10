Trecerea de pietoni - pericol public!

5

da

Copiii nostri sunt calcati pe trecerea de pietoni cand traverseaza strada in Constanta, nu in Mamaia. Politisti incompetenti si corupti, jurnalista careia ii e frica sa puna intrebari incomode de frica ca nu-i mai pica subiecte cu accidente de la politie. Pai cand ai o groaza de morti pe trecere tu asculti bazaconiile de explicatii ale politiei fara sa revii cu intrebari? Si intrebi doar de o masina parcata in treptul unei treceri? Si nu vezi ca in Constanta sunt amenajate parcari pana in buza trecerilor de pietoni nu in alveole, ci pe prima banda? Si nu vezi femei cu caruciorul cu copil nevoite sa mearga pe strada, ca pe trotuar sunt masini parcate?