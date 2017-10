Traversaţi strada pe „zebră“?

1

trecerile de pietoni

In orice oras civilizat statiile de autobuz se fac in apropierea trecerilor de pietoni nu la 500 m cum sunt in Constanta. In Tomis 3 ,statia 43 in sensul spre centru este la distanta mare de cele 2 treceri de pietoni- nu se poate ca trecerea de pietoni de linga Mega Image sa fie adusa mai aproape de statie , linga benzinarie.Repet inca odata statiile RATC sunt puse aiurea ,ele trebuiau sa fie cit mai aproape de trecerile de pietoni.