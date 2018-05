Traşi pe dreapta de poliţişti! Dosare penale pentru mai mulţi şoferi din Constanţa

Trași pe dreapta de polițiști! Dosare penale pentru mai mulți șoferi din Constanța

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Nerespectarea legislației în trafic nu rămâne fără ecou. Au simțit-o pe pielea lor șoferii indisciplinați, trași pe dreapta de polițiștii de la Rutieră.Oamenii legii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Constanței, fiind sub influența băuturilor alcoolice.De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Concomitent, polițiștii din cadrul Postului de poliție Târgușor au tras pe dreapta un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Târgușor, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Adamclisi, din municipiul Constanța, având permisul de conducere suspendat.În aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Costinești au depistat un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Costinești, care a condus un autoturism, pe strada Gării din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Ieri, agenții din cadrul Postului de Poliție Comana au dat de urma unui bărbat, în vârstă de 38 de ani, din oraș Negru Vodă, care a condus un autoturism, pe raza localității Comana, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, au fost întocmite dosare penale.Prinși „zburând“ pe autostradăNici vitezomanii de pe Autostrada Soarelui nu au scăpat de pedeapsă.Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 57 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h. Cea mai mare viteză înregistrată a fost de 218 km/h, pe autostrada A3.Pe autostrada A2 București – Constanța, aparatele radar au înregistrat patru conducători auto care se deplasau cu viteze de 182 km/h, 186 km/h, 192 km/h și 194 km/h.Toți conducătorii auto depistați au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 și 5.075 de lei. De asemenea, ca măsură complementară, le-au fost reținute permisele de conducere, pentru 90 de zile, iar într-un caz, pentru defecțiuni tehnice, a fost retras certificatul de înmatriculare.