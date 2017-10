Traseu de coşmar, la ieşire din Constanţa! Doi morţi şi mai mulţi răniţi

1

Trebuie facut ceva

De acord cu pc 1,2 si 4.Completare in intersectia A Vlaicu Tomis sa se infiinteze treceri pietoni cu marcaje .Eu am fost din oras la mall-uri pe jos si este de groaza sa traversezi intersectia .Nu vad utilitatea unei pasarele pietonale cand la Tom exista un pasaj modern .Statia de autobuz ar trebui mutata langa pasaj nu are ce cauta intr-o zona unde nu exista trecere de pietoni. Oricum microbuzele si autobuzele particulare opresc unde vor soferii nu au o statie fixa.Eu am spus si alta data in Constanta statiile de autobuz sunt la distanta mare de trecerile de pietoni.