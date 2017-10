Transportatorii au ajuns la capătul răbdării şi ies în stradă. "Să nu vă miraţi de măgării!"

Transportatorii au ajuns la capătul răbdării și ies în stradă. "Să nu vă mirați de măgării!"

Le-a ajuns cuțitul la os transportatorilor, care se pregătesc să facă un miting național fără precedent în România. La Constanța, sunt așteptați în stradă aproximativ 1.000 de șoferi, iar în același timp se anunță un protest și la Mangalia, la care vor lua parte câteva zeci de transportatori.La nivel național, peste 100.000 de șoferi sunt gata să iasă în stradă. Totul pentru că prețurile plătite pentru asigurări au explodat, în unele ca-zuri, asigurarea costând mai mult decât autoturismul. Situația s-ar putea schimba dacă RCA ar avea un tarif de referință, doar dacă Guvernul va adopta, astăzi, o ordonanță de urgență în acest sens, solicitată de transportatori.Transportatorii sunt nemulțumiți că, în cazul autobuzelor de transport călători, prețul asigurării ajunge și la 15.000 lei pe an. Pentru un cap tractor, asigurarea atinge 20.000 de lei. În cazul taxiurilor, un proprietar a plătit anul trecut 700 de lei, iar în acest an, a ajuns să achite 8.300 de lei, atrag atenția patronatele din transport.Taximetriștii sunt la limita răbdării, iar unul dintre ei a afirmat că, în acest stil, vor fi nevoiți să comită ilegalități pentru a putea supraviețui.„Sunt curse și de 5 lei pe care ești nevoit să le faci și când mergi să dai banii, numeri cu sutele. Nu se mai poate. De ani de zile facem curse de 5 lei, de un euro, iar benzina este 1,10 euro. Suntem jos de tot. Eu sunt singur cu mașina și deja strâng banii de acum. 2.200 este cea mai ieftină asigurare pentru 6 luni, deci 4.400 pe an.Deja mă face să umblu cu altceva, să strâng banii altfel. Să nu vă mirați de alte măgării pe care le facem, pentru că trebuie să le facem. În loc de 7 lei, vom cere 15 lei”, declară taximetristul Ionuț D.Aproximativ 1.000 de taxiuri, microbuze și TIR-uri vor participa la mitingul autorizat de către Primăria Con-stanța. Transportatorii vor ieși în stradă și la Mangalia și amenință cu creșterea prețurilor dacă nimic nu se va schimba.„Nu vrem să cădem în dizgrația oamenilor, vrem ca ei să fie alături de noi. Nu vom folosi claxoane când trecem pe lângă spital și școli. Suntem singurul județ din țară unde se vor organiza două manifestații, la Constanța și Mangalia. La Constanța, am hotărât că vom face o manifestație cu peste 1.000 de autovehicule. Începând cu ora 09.00, pe bulevardul AurelVlaicu, iar la ora 10.00, ne vom pune în mișcare pe bulevardul Tomis, Prefectură, spre Poarta 2. Vom pleca pe bulevardul Ferdinand, la Gară și vom merge până la Far”, a precizat Lică Neagu, co-președinte al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România.Astăzi, reprezentanții transportatorilor vor discuta cu Guvernul și Consiliul Concurenței articolul legat de tariful de referință, urmând să asiste la audierea conducerii Autorității de Supraveghere Financiară de către Comisia de buget și finanțe și Comisia de transport din Senatul României.