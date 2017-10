Transmisioniştii Rechinilor Albi au trecut examenul de profesionalism

Transmisioniștii Rechinilor Albi au trecut examenul de profesionalism

Ştire online publicată Joi, 23 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Este fraza care definește și totodată consacră activitatea plutonului de comunicații din compunerea Batalionului 341 Infanterie. Anonimi prin prezența fizică, dar aflați în permanență alături de cei care execută misiuni prin undele hertziene, transmisioniștii Rechinilor Albi au susținut un examen al competenței profesionale în cadrul unui amplu exercițiu desfășurat în data de 19 octombrie. Mănușa aruncată În punctul de comandă al batalionului este forfotă, adunați în jurul unei hărți pe care sunt trecute datele referitoare la exercițiul care urmează să se desfășoare a doua zi în teren, cei de la compartimentul operații definitivează ultimele detalii. Va fi un exercițiu de antrenament în vederea punerii în aplicare a unui plan care constă în căutarea și găsirea unei persoane dispărute în aria de responsabilitate a batalionului. Acest plan face parte dintr-unul mai vast și care aparține Brigăzii 4 Cavalerie, căruia Batalionul 341 Infanterie îi este subordonat. Specificul planului românesc este acela că se va pune în aplicare în zona limitrofă bazei, zonă care se află în responsabilitatea militarilor români, foarte frecventată de trupele coaliției, care pot deveni ținte ale insurgenților. Șeful de stat major al unității, maiorul Ovidiu Bota urmărește cu atenție activitatea care se desfășoară. În încheierea acesteia se adresează celor prezenți: „Având în vedere faptul că majoritatea forțelor manevriere sunt implicate în acest exercițiu, reușita lui va depinde într-o egală măsură de reacția de decizie a statului major, dar mai ales de sistemul de comunicații al unității. Consider că va fi un adevărat examen pentru cei de la comunicații”. Maiorul inginer Constantin Stoica - Marcu, șeful transmisioniștilor, nu ezită să ridice mănușa aruncată de șeful de stat major. Știe la fel de bine că reușita exercițiului depinde foarte mult de cei de la comunicații. De performanțele tehnico-tactice ale mijloacelor de transmisiuni din dotare, în special cele radio, dar și de pregătirea acelora pe care îi are în subordine. Hotărăște să își împartă forțele în două echipe, una condusă de el, care să acționeze în punctul de comandă, iar cea de-a doua, comandată de către locotenentul Daniel Rusalim, va sprijini activitatea infanteriștilor pe linie de transmisiuni. Legături sigure Dacă pentru inginer și echipa lui formată din căpitan Florin Păun, plutonier major Stelică Nistor și fruntașul Șenol Ablalim, activitățile de pregătire se termină repede, nu același lucru se poate spune și despre plutonul de comunicații comandat de către locotenent. Volumul de muncă este mult mai mare, trebuie luate la verificat toate stațiile aflate în dotarea mașinilor de luptă și făcut un nou instructaj de pregătire a acelora care vor opera la stațiile radio pe timpul exercițiului în teren. Sergentul major Cristian Neculai, ajutat de caporalul Marius Aconstantinesei, verifică stațiile portative de la fiecare subunitate. Acolo unde se constată defecțiuni intervine maistrul militar Dumitru Pădurariu, lângă ei aflându-se în permanență comandantul de subunitate. Absolvent al Academiei Forțelor Terestre și al Facultății de Telecomunicații din București, ofițerul face o adevărată echipă cu cei pe care îi are în subordine. Verificările tehnicii de comunicații de pe tehnica de luptă sunt certitudinea unei legături sigure, iar echipa locotenentului știe să dea încredere în utilizarea ei. Maior Gabriel Pătrașcu