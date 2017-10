Transfug descoperit la bordul unei nave sub pavilion Panama

Un transfug a fost descoperit, în urmă cu două nopți, la bordul unei nave sub pavilion Panama. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Burcea, echipajul navei Wild Lotus, sub Pavilion Panama, care efectua un transport de banane din Ecuador a anunțat autoritățile românești că la bordul navei se află un transfug. Se pare că Montana Rodrighez Marlon Fabrizio, de 30 de ani, din Ecuador, s-a ascuns la bordul navei, el fiind descoperit ulterior de membrii echipajului. Transfugul va rămâne la bordul navei respective, sub supravegherea echipajului, el urmând a fi lăsat în portul din care a urcat la bordul navei.