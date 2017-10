Traian Băsescu: Nu-mi plac "spectacolele" de la DNA!

Președintele Traian Băsescu a declarat, zilele trecute, într-o emisiune televizată, că, dincolo de ineficiența din Justiție, este nemulțumit de „spectacolele” de la Direcția Națională Anticorupție, menționând că i-a spus punctul său de vedere cu privire la acest subiect și șefului instituției, Daniel Morar.„Un lucru care mă nemulțumește profund legat de Justiție, dincolo de ineficiență, despre care am vorbit public, nu-mi plac spectacolele de la DNA! Una este ancheta și alta show-ul! Din acest punct de vedere, vă pot spune că am spus-o și public, o spun și șefilor instituțiilor implicate: spectacolele de la DNA nu-mi plac. (...) Atunci să facem din toate Parchetele instituții de spectacol”, a afirmat șeful statului, într-un interviu acordat TVR.El a precizat că a avut o discuție, în acest sens, cu șeful DNA, Daniel Morar. „Nu trebuie să-mi justifice, eu doar i-am spus punctul meu de vedere. Nu am intervenit niciodată, nu o să intervin pentru vreun dosar, dar trebuie să încetăm spectacolele în care oamenii sunt purtați, ca martori, ca nemartori, ca orice”, a spus Băsescu, întrebat cum a justificat șeful DNA existența respectivelor „spectacole”.