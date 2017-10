TRAGIC / Tânăra lovită pe trotuar de un şofer beat a murit, ieri, la spital

5

Ministerul de Interne este vinovat de moartea fetei!

Pentru cei care sunt mirati de cate se intampla pe soselele din Constanta sa afle ca Politia Rutiera Constanta NU EXISTA! De mai bine de 15 ani, sunt ocupate doar 20% din posturile de agenti ai Politiei Rutiere Constanta! Ministerul de Interne nu a dorit niciodata sa faca angajari la Constanta! Ei spun doar ca in sezonul estival trimit ceva suplimentari, ceea ce inseamna doar inca 10%... In restul timpului, 80% din posturi raman libere! Acesta este motivul pentru care soferii din Constanta circula cum doresc ei, stiu ca nu are cine sa-i opreasca si sa-i sanctioneze! Chiar si asigurarile auto sunt in Constanta cele mai scumpe din Romania! Cei 20% din agenti se ocupa doar cu constatarea si cercetarea accidentelor, si doar doua masini patruleaza cate 2-3 ore pe zi... Ministerul de Interne ar trebui dat in judecata de catre victimile accidentelor rutiere din Constanta!