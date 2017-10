Trageri cu rachete, la Capu Midia

1

felicitari

pentru articol. e nevoie de el, mai ales in contextul nebuniei din Crimeea si Ucraina. Sa se stie ca nu facem exercitii special pentru ei... Poate ca era util daca spuneati si ce tipuri de rachete sunt utilizate de armata romana. (Fiti siguri de GRU stie despre ce e vorba, nu e nici un secret. Tot asa, am auzit ca tintele ar fi radio-modele fabricate in Romania. Puteti detalia -cu acordul informatiilor armatei- intr-un articol viitor.)